Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Colorado estreia na Copa Libertadores da América nesta terça (4). (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O Colorado fez na manhã desse domingo (2), o último treinamento em solo gaúcho antes de embarcar para a Colômbia para a estreia na Copa Libertadores da América. O Inter encara nesta terça-feira (4), às 21h (horário de Brasília), o Independiente Medellín, no Estádio Atanasio Girardot, na primeira rodada da fase de grupos.

Nos trabalhos desse domingo, o treinador Mano Menezes comandou atividades com portões fechados no CT Parque Gigante. Os jogadores foram ao gramado e realizaram um treinamento tático em campo aberto, definindo o time que entrará em campo na cidade colombiana.

Para a partida contra o Independiente Medellín, o comandante colorado não poderá contar com Alemão, que precisa cumprir um jogo de suspensão. Além dele, Mário Fernandes, Renê e Gabriel também não viajaram com a delegação. A equipe embarcou na tarde desse domingo para Medellín, com previsão de chegada ao fim da noite a cidade colombiana.

Reforços

O Inter informou neste domingo (2) que conseguiu antecipar o retorno ao clube do meio-campista Charles Aránguiz. Com a rescisão do contrato com o Bayer Leverkusen, o atleta desembarcará em Porto Alegre nos próximos dias e será inscrito para as competições disputadas no primeiro semestre.

Em 2014 e 2015, Aránguiz vestiu a camisa colorada em 54 jogos. O jogador foi bicampeão gaúcho e marcou 10 gols. Figura frequente na seleção chilena, Aránguiz já soma mais de 100 convocações.

O Clube também concluiu as negociações para anunciar a contratação do meio-campista Gustavo Campanharo. Ele assina contrato até dezembro de 2024 e desembarcará em Porto Alegre nesta próxima semana.

Formado no Rio Grande do Sul, pelo Juventude, o atleta fez quase toda a sua trajetória no futebol europeu. Jogou na Itália, França, Bulgária, e desde 2019 atua na Turquia. Campanharo foi titular do Kayserispor nas últimas quatro temporadas.

