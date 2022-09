Inter Inter treina, mas o técnico Mano Menezes não esboça time titular para enfrentar o Atlético Goianiense no Brasileirão

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Trabalho não esboçou equipe colorada para o jogo contra o Atlético-GO na próxima segunda-feira Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O atacante do Inter Wanderson fez atividade à parte dos companheiros no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (14), e deu mais um passo para ficar à disposição. Wanderson aproveita a semana sem jogos para tentar ficar disponível para o técnico Mano Menezes diante do Atlético-GO na próxima segunda-feira (19).

O jogador apresentou desconforto na coxa direita durante a vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá no final de semana passado e é dúvida para a próxima rodada. Nesta manhã, ele deu piques no gramado e na sequência correu pelo campo.

O restante do grupo foi dividido em três equipes para um trabalho tático no campo. Duas equipes se enfrentavam em metade do gramado. Não houve esboço de formação. Durante a atividade, Mano Menezes teve uma conversa com Rodrigo Moledo, que se recupera de lesão e cumpre as últimas etapas antes de poder estar liberado para a volta aos gramados.

O Inter volta aos trabalhos na manhã desta quinta-feira (15). O confronto com o Atlético-GO, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, será disputado às 20h, na próxima segunda-feira, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O colorado está em segundo lugar com 46 pontos na tabela de classificação. O Dragão é o penúltimo, com apenas 22.

