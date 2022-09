Grêmio Campeão da Libertadores e ex-capitão do Grêmio, Maicon anuncia aposentadoria aos 37 anos

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

O jogador postou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Um dos ídolos gremistas e ex-capitão, o volante Maicon anunciou nesta quarta-feira (14) sua aposentadoria. A data é marcada pelo dia em que ele completa 37 anos. O jogador postou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais.

“Nesses 18 anos de carreira conquistei 15 troféus, consegui ajudar com mais de 50 gols e fui lembrado pela seleção de meu país. Deixo um abraço imenso para todos os torcedores, torcedoras e fãs do meu trabalho, pois vocês foram muito importantes nessa caminhada. Em especial, quero citar minha passagem pelo Grêmio, clube que me identifiquei, clube que mais atuei, conquistei nove títulos, marquei meu nome em clássicos Gre-Nal e fui muito feliz desde minha chegada”, relatou em uma parte do texto.

Maicon começou no Fluminense e depois passou por Madureira, Bangu, Botafogo, Duisburg, da Alemanha e Figueirense. Chegou ao São Paulo em 2012 e ficou no Morumbi até 2015, quando se transferiu para o Grêmio.

Por seis anos e meio, o atleta atuou no tricolor gaúcho, de 2015 a 2021, virou capitão e referência em uma fase vitoriosa da equipe. Entre os títulos da carreira, Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017) e Recopa Sul-Americana (2018), além de quatro campeonatos gaúchos (2018 a 2021), pelo Grêmio.

