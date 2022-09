Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal faz a maior apreensão de droga do ano no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

A ação representa um prejuízo superior a R$ 6 milhões ao crime organizado Foto: PRF/Divulgação A ação representa um prejuízo superior a 6 milhões de reais ao crime organizado (Foto: PRF) Foto: PRF/Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (14), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga de quase três toneladas de maconha que era transportada em uma carreta carregada com milho. Um traficante foi preso.

Durante ação de combate à criminalidade, os policiais interceptaram uma carreta Volvo, com placas de Lajeado, no Vale do Taquari, que chegava a Passo Fundo, no Norte do Estado, vinda de Santa Catarina.

O motorista disse que estava transportando 37 toneladas de milho que seriam entregues na cidade de Estrela. O documento fiscal da carga comprovava a versão dele. No entanto, os policiais decidiram verificar a carga e, ao tirarem a lona da carreta, encontraram centenas de fardos de droga acondicionados com os grãos.

Foram contabilizadas 2,9 toneladas de maconha. Duas caminhonetes e uma van foram usadas para levar a carga apreendida até a área judiciária. A Receita Federal cedeu o veículo e apoiou no transporte.

O motorista, um gaúcho de 49 anos, morador de Imbituba/SC, ainda não tinha antecedentes. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Passo Fundo, assim como a droga e a carreta. Essa foi a maior apreensão de drogas realizada em rodovias gaúchas no ano de 2022.

