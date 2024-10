Inter Inter ultrapassou os 500 mil torcedores presentes no Beira-Rio em 2024

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

A média do clube no ano, é de 25.568 torcedores por jogo e o jogo que recebeu o maior número de torcedores foi o Gre-Nal 441

Após vencer o Vitória no último domingo (29) por 3 a 1, pelo Brasileirão, o Inter ultrapassou a marca de 500 mil torcedores presentes no ano de 2024, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Nessa partida, o público atingiu a marca de 38 mil pessoas.

A média do clube no ano, é de 25.568 torcedores por jogo e o jogo que recebeu o maior número de torcedores foi o Gre-Nal 441, onde o Inter venceu a partida por 3 a 2. Na ocasião, o Colorado contou com mais de 47 mil pessoas presentes no estádio.

Maiores públicos do Inter em 2024

Inter 3×2 Grêmio – 47.197;

Inter 3×0 São Luiz – 40.101;

Inter 1 (5) x (6) 1 Juventude – 40.089.

