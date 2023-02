Inter Inter vence de virada o Athletico-PR na estreia do Brasileirão feminino

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

As Gurias Coloradas são as atuais vice-campeãs da competição Foto: Juliana Zanatta/Inter As Gurias Coloradas são as atuais vice-campeãs da competição (Foto: Juliana Zanatta/Inter) Foto: Juliana Zanatta/Inter

As Gurias Coloradas, atuais vice-campeãs do Brasileirão feminino, venceram de virada a equipe do Athletico-PR, por 2 a 1, no Sesc, em Porto Alegre, na estreia da competição. Priscila, marcou duas vezes para a equipe gaúcha.

As Gurias Furacão saíram na frente, com Nathália, aos 38 do primeiro tempo. Na segunda etapa, com a expulsão de Camila Pini, aos 15 do segundo tempo, sofreram para segurar o clube gaúcho, que foi pra cima.

As gaúchas pressionaram e conseguiram o empate com Priscila, aos 25 minutos, e viraram com outro gol de Priscila, aos 31.

Pela segunda rodada do Brasileirão, as Gurias do Inter encaram a Ferroviária, na Fonte Luminosa, no interior de São Paulo, no sábado (4), às 16h.

