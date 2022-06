Dupla Gre-Nal Inter vence o Grêmio por 2 a 1 no Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Duda e Lelê marcaram os gols do Colorado na partida, válida pela 11ª rodada do Brasileirão. Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Duda e Lelê marcaram os gols do Colorado na partida, válida pela 11ª rodada do Brasileirão.(Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA) Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

As Gurias Coloradas venceram o Grenal do Brasileirão Feminino por 2 a 1, neste domingo (5), no Estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí. Duda e Lelê marcaram os gols do Colorado na partida, válida pela 11ª rodada do Brasileirão. Cássia marcou para o Tricolor.

O resultado encaminha a classificação do time colorado para a próxima fase do campeonato. O Grêmio, por sua vez, segue na nona colocação, com 13 pontos, e se complica na tabela, com a necessidade de somar pontos nas últimas quatro rodadas para também ter chances de avançar.

A partida deste domingo foi o quarto clássico consecutivo pela competição com vitória do Inter.

O jogo

O Grêmio iniciou os primeiros minutos de jogo no ataque. Logo aos três, em cobrança de escanteio ensaiada, Jéssica Soares cruzou na área e, no bate rebate, a bola sobrou para Tchula, que chutou de primeira, mas a finalização foi por cima da meta adversária.

O Tricolor seguiu trabalhando e trocando passes em busca do gol. Porém, na primeira chance da equipe rival, aos oito minutos, Duda chutou da entrada da grande área e abriu o marcador.

Após o primeiro gol, a partida ficou mais truncada e disputada. Com 16’ jogados, as Gurias Gremistas tentaram empatar o jogo com uma finalização de fora da área. Caty chutou, mas a goleira Gabi Barbieri defendeu. Três minutos depois, mais uma chance de longe, com Karla, mas ela bateu muito embaixo da bola, que acabou saindo pela linha de fundo.

Com 23’ passados, o Inter cobrou uma falta pelo lado esquerdo, o chute de Duda foi direto para o gol e a arqueira Lorena espalmou. A goleira gremista precisou trabalhar novamente um minuto depois, quando realizou uma bela defesa na finalização cruzada de Fabi Simões.

A equipe de Patrícia Gusmão priorizava a posse de bola e buscava espaços para encontrar o gol. Com meia hora de partida, em um bate rebate na grande área, Luany caiu e pediu pênalti, mas o árbitro mandou a partida seguir. Dois minutos depois, foi a vez de Caty tentar marcar com uma finalização de dentro da grande área, mas Gabi Barbieri defendeu.

Aos 35’, Lorena brilhou e escutou seu nome ser cantado pela torcida Tricolor. Fabi Simões ficou cara a cara com a arqueira gremista, que fez uma grande defesa com os pés. Na cobrança de escanteio, a cabeçada de Lelê foi na trave e, no rebote, a atacante ampliou o marcador.

Nos minutos finais da primeira etapa, as Gurias Gremistas estiveram mais presentes no ataque e quase marcaram. Luany cruzou rasteiro, mas a bola passou por tudo mundo e Caty também não conseguiu chegar a tempo.

No intervalo de jogo, Patrícia Gusmão realizou trocas no Tricolor. Rafa Levis entrou no lugar de Tchula.

Segundo tempo

Com dois minutos de jogo, o Grêmio tentou o primeiro ataque. Caty avançou pelo esquerdo e, na linha de fundo cruzou, mas a goleira adversária defendeu em dois tempos. Aos quatro, foi a vez de Lorena brilhar. Em cobrança de falta, Duda chutou no canto direito da goleira gremista, que espalmou pela linha de fundo.

Lorena seguiu trabalhando. Com 10’ passados, a arqueira brilhou e espalmou a bola, após um chute colocado de Millene.

A etapa complementar era caracterizada pela troca de passes e poucas finalizações. Aos 21’, Patrícia Gusmão modificou o ataque Tricolor. Caty saiu para a entrada de Gabizinha.

A melhor chance das Gurias Gremistas veio com 25’ jogados. Luany recebeu na direita e ficou cara a cara com a goleira adversária, mas perdeu o gol.

O Tricolor , marcou, aos 31’. Rafa Levis cruzou para Cássia, que pegou de primeira e estufou as redes. Dois minutos depois, Gabizinha quase empatou a partida, mas a bola pegou na trave.

Aos 34’ mais uma troca no ataque do Grêmio. Dani Ortolan entrou na vaga de Karla.

As Gurias Gremistas seguiram pressionando e buscando o gol de empate. Com 40’, foi a vez de Tuani tentar marcar. A zagueira chutou da entrada da grande área, mas a bola foi pra fora.

Nos acréscimos, Isabela, do Inter, foi expulsa.

Ficha técnica

Grêmio

Lorena; Sinara, Tuani, Mónica Ramos e Jéssica Soares; Jéssica Peña, Karla Alves e Rafa Levis (Tchula); Caty, Cássia e Dani Ortolan (Luany). Técnica: Patrícia Gusmão.

Inter

Gabi Barbieri (May); Capelinha, Bruna Benites, Sorriso e Belinha (Eskerdinha); Ju Ferreira (Mai), Duda Sampaio e Maiara; Fabi Simões, Millene Fernandes e Lelê. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem

Roger Goulart, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Juarez de Mello Júnior. O trio é gaúcho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dupla Gre-Nal