Inter Com retornos, Inter deverá ter duas mudanças no time titular para partida contra o Bragantino

Por Leonardo Moll * | 4 de junho de 2022

David deve retornar ao time titular no próximo domingo (05) Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Ainda sem perder no comando do Inter, o técnico Mano Menezes segue buscando alternativas para dar um fim na sequência de empates do Inter no Campeonato Brasileiro. Já são cinco desde a última vitória colorada na competição, e para voltar a vencer, o treinador deverá modificar o time titular.

Sem Wesley Moraes e Matheus Cadorini, Mano terá o retorno de Maurício e Alemão. Contudo, nenhum dos dois deverá começar o confronto do próximo domingo (05). O centroavante até tem chances, mas ainda não possui 100% das condições físicas e deve iniciar no banco de reservas.

Quem deve retornar à equipe é Gabriel Mercado, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo diante do Atlético-GO. O zagueiro deverá entrar na vaga de Bruno Mendez. Junto com o argentino, David também retorna e deve comandar o ataque no lugar de Matheus Cadorini, titular no último jogo.

Desta forma, o treinador colorado deverá mandar a campo uma equipe da seguinte maneira: Daniel; Fabrício Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick; Wanderson e David (Alemão).

A partida será disputada às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, e é válida pela nona rodada do Brasileirão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

