Por Leonardo Moll * | 4 de junho de 2022

Rodrigo Dourado deverá ser titular no confronto Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

O Inter divulgou na noite deste sábado (04) a lista de relacionados para a partida contra o Bragantino, que será disputada no próximo domingo (05), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Chedid.

Sem a presença de Wesley Moraes, que apresentou um quadro febril e problemas gastrointestinais, e Matheus Cadorini, que possui um edema muscular na coxa, Mano Menezes terá o retorno de dois atletas: Maurício e Almeão. Eles que desfalcaram a equipe diante do Atlético-GO, na última segunda-feira (30).

Confira a lista de relacionados completa:

Goleiros: Daniel, Emerson Júnior e Keiller.

Laterais: Fabrício Bustos, Heitor, Moisés e Renê.

Zagueiros: Bruno Mendez, Gabriel Mercado, Kaique Rocha e Vitão.

Meio-campistas: Alan Patrick, Carlos de Pena, Edenilson, Estevão, Gabriel, Johnny, Lucas Ramos, Maurício, Rodrigo Dourado e Taison.

Atacantes: Alemão, David, Pedro Henrique e Wanderson.

A partida será disputada no próximo domingo (05), às 19h, e você acompanha todos os detalhes aqui, na Rádio Grenal, com a narração de PC Carvalho, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagem de Bruno Soares e Lucas Dias, além do plantão de Rogério Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

