Inter Saravia aciona Inter na Justiça cobrando R$ 8,6 milhões por direitos trabalhistas supostamente não recebidos

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

Jogador deixou o Inter no final de 2021, por conta do fim do contrato de empréstimo com o Porto, de Portugal. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Renzo Saravia, ex-lateral argentino colorado, acionou o clube na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul por R$ 8,6 milhões por supostos direitos trabalhistas não pagos ao atleta. Os valores seriam referentes a: salários atrasados, 13º salário, premiações não recebidas e seguro-acidente. O Inter, através de seu departamento jurídico, já apresentou a sua defesa e confia que os pedidos do jogador são improcedentes. Em especial, o pedido do “seguro-acidente”, já que o atleta foi recuperado pelo Departamento Médico do clube, e recebeu salários normalmente durante o período. Clube agora os desdobramentos e decisões da Justiça para tomar novas medidas sobre o caso.

O lateral-direito argentino chegou ao Inter em 2020, por um pedido de Eduardo Coudet, treinador que iniciava a temporada no comando do clube. Saravia chegou de empréstimo do Porto-POR, com prazo estipulado até o final daquela temporada. Naquele ano, os jogos de todas as competições foram suspensos por conta da pandemia da COVID-19. E após o retorno dos campeonatos, o jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e voltou pouco mais de 7 meses depois.

Por ter feito apenas 16 partidas naquela temporada e ter ficado de fora sem atuar por muito tempo, somando Pandemia e lesão, o Inter tentou a renovação do empréstimo com o Porto. E conseguiu, Saravia ficou até o fim de 2021 no Inter, quando acabou o segundo ano de empréstimo do jogador. Lateral fez 49 partidas pelo clube e se despediu sem marcar nenhum gol. Nesta temporada, o jogador rescindiu contrato com o clube português e assinou com o Botafogo, sendo um dos primeiros e mais importantes reforços da Era John Textor no clube carioca.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

