Inter Com treino técnico e tático, jogadores do Inter encaminham ajustes para o próximo duelo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O grupo do Inter realizou na manhã desta sexta-feira (3), a penúltima atividade antes de viajar a São Paulo para encarar o Bragantino. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O grupo do Inter realizou na manhã desta sexta-feira (3), a penúltima atividade antes de viajar a São Paulo para encarar o Bragantino. O confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para domingo (5), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid em Bragança Paulista.

A primeira parte do treinamento foi aberta para a imprensa fazer imagens. O treinador Mano Menezes comandou exercícios físicos e técnicos no gramado do CT Parque Gigante. Depois, no trabalho fechado, o comandante realizou um treino tático, ajustando o posicionamento e a movimentação da provável equipe que entrará em campo no fim de semana.

O último trabalho antes de viajar a São Paulo está marcado para a manhã deste sábado (4). No turno da tarde, a delegação embarca para Atibaia-SP, onde ficará hospedada até a terça-feira da próxima semana, quando vai a Santos para o duelo com o time da casa.

Saravia

Renzo Saravia, ex-lateral argentino colorado, acionou o clube na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul por R$ 8,6 milhões por supostos direitos trabalhistas não pagos ao atleta, segundo informações da Rádio Grenal. Os valores seriam referentes a: salários atrasados, 13º salário, premiações não recebidas e seguro-acidente. O Inter, por meio de seu departamento jurídico, já apresentou a sua defesa e confia que os pedidos do jogador são improcedentes. Em especial, o pedido do “seguro-acidente”, já que o atleta foi recuperado pelo Departamento Médico do clube, e recebeu salários normalmente durante o período. O clube aguarda agora os desdobramentos e as decisões da Justiça para tomar novas medidas sobre o caso.

O lateral-direito argentino chegou ao Inter em 2020, por um pedido de Eduardo Coudet, treinador que iniciava a temporada no comando do clube. Saravia chegou de empréstimo do Porto-POR. Ele ficou até o fim de 2021 no Inter, quando acabou o segundo ano de empréstimo do jogador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter