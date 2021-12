Esporte Inter de Milão vence Roma em clássico e segue forte na briga pela liderança do Campeonato Italiano

O turco Hakan Çalhanoglu marcou um gol olímpico. (Foto: Reprodução)

A Internazionale não deu chances para a Roma, venceu o clássico deste fim de semana por 3 a 0 e alcançou a marca de quatro vitórias seguidas no Campeonato Italiano. A partida ainda teve um gol olímpico do meia-atacante Çalhanoglu. Somando todas as competições, a Inter não perde há 11 partidas. O jogo da 16ª rodada aconteceu no estádio Olímpico de Roma e manteve a Inter firme na disputa com Milan e Napoli pela liderança.

O novo triunfo leva a Internazionale aos 37 pontos, ficando a um do líder Milan. O Napoli caiu para a Atalanta em casa e ficou na terceira posição. A Roma, de José Mourinho, perdeu pela segunda vez seguida no torneio e segue com 25 pontos, na quinta colocação.

O jogo

O primeiro tempo já terminou com a vantagem de três gols no placar para o time visitante. Hakan Çalhanoglu voltou a marcar e abriu o placar aos 15 minutos. O meia turco fez um impressionante gol olímpico. O placar foi ampliado por Edin Dzeko aos 24 minutos, chutando de primeira de dentro da área.

Logo após impedir o gol de reação da Roma, o holandês Dumfries marcou o terceiro gol da Internazionale aos 38 minutos, mergulhando de cabeça para completar cruzamento de Bastoni e mandar para o fundo das redes.

A Inter de Milão tentará manter a boa fase em jogo difícil contra o Real Madrid no meio desta semana e volta a campo pelo Campeonato Italiano contra o Cagliari. Já a Roma enfrenta o CSKA Sofia pela Liga Conferência e tem jogo marcado contra o Spezia pelo Italiano no próximo fim de semana.

Napoli

O Napoli perdeu de virada para a Atalanta, em casa, por 3 a 2. A partida foi disputada no Estádio Diego Armando Maradona. Piotr Zielinski e Dries Mertens marcaram para os mandantes, enquanto Ruslan Malinovsky, Merih Demiral e Remo Freuler fizeram para os visitantes.

Com o resultado, a equipe napolitana deixa a liderança do Campeonato Italiano, fica na 3ª posição e soma 36 pontos. O clube de Bérgamo, por sua vez, tem 34 e vem logo abaixo na tabela.

O Napoli volta a campo na quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), quando recebe o Leicester City pela última rodada da Liga Europa. O jogo é decisivo para os italianos, que não têm presença garantida na próxima fase.

Também em busca de vaga continental, a Atalanta retorna aos gramados na quarta-feira, às 17h, quando enfrenta o Villarreal, em seus domínios, pela 6ª rodada da Champions League. A equipe de Bérgamo ainda não se classificou para as oitavas de final do torneio.

Sob o comando de Gian Piero Gasperini, a Atalanta abriu o placar aos sete minutos, com Malinovsky. O ucraniano recebeu passe de Duván Zapata dentro da área e finalizou alto, sem chance de defesa para David Ospina.

O Napoli, treinado por Luciano Spalletti, controlou a posse de bola e pressionou o adversário no primeiro tempo. O gol de empate saiu aos 40 minutos, com Zielinski. Na primeira tentativa, a bola acertou o adversário, mas voltou para o polonês. Na segunda chance, ele não desperdiçou: chutou forte, no alto, e deixou tudo igual.

Os mandantes conseguiram a virada no início da etapa complementar. Aos dois minutos, Mertens foi acionado em profundidade por Kevin Malcuit e, de frente para a meta, bateu rasteiro, tirando do goleiro.

Já aos 21, Demiral recebeu passe em profundidade de Rafael Tolói pela direita. Com pouco ângulo, o turco finalizou alto para empatar o duelo. Cinco minutos depois, Freuler virou para a Atalanta. Após bom toque de Josip Ilicic, ele bateu por baixo, no canto direito do goleiro, e marcou o terceiro do time visitante, sacramentando o triunfo.

