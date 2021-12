Esporte Ídolo do tênis brasileiro, Gustavo Kuerten marca presença no torneio challenger de Florianópolis

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2021

Guga aparece na foto com Ricardo Schlachter, amigo de Guga e treinador de Pedro Boscardin, tenista apadrinhado por Kuerten. (Foto: Luiz Candido/Luz Press/Lance)

Gustavo Kuerten, ídolo do tênis brasileiro, marcou presença, nesta segunda-feira (6), no torneio challenger de Florianópolis (SC), realizado no Lagoa Iate Clube. O evento tem premiação de US$ 52 mil e é jogado no saibro.

Guga apareceu e foi fotografado com Ricardo Schlachter. Ricardo, dono da RS Tennis, é amigo de Guga e treinador de Pedro Boscardin, tenista apadrinhado por Kuerten. Gustavo acompanhou um treino de Pedro Boscardin, que estreia nesta terça-feira (7) contra o argentino Gonzalo Villanueva na chave principal.

Nova safra

A nova safra do tênis brasileiro entra em quadra nesta terça-feira (7), no segundo dia do ATP Challenger 80 – Circuito Dove Men+Care La Legión. Thiago Wild (131º da ATP), Matheus Pucinelli (286º), Orlando Luz (300º), Pedro Boscardin Dias (732º) e Gustavo Heide (532º) fazem suas estreias na competição disputada no Lagoa Iate Clube, em Florianópolis. A programação tem início a partir das 10h.

Nesta segunda-feira (6), outros quatro brasileiros entraram em quadra em busca de vagas na chave principal do ATP Challenger 80 de Florianópolis. Igor Marcondes não teve dificuldades para superar o russo Bogdan Bobrov no primeiro jogo do dia e garantir uma das quatro vagas. “Tentei manter a mesma pegada de São Paulo, onde também furei o quali e ganhei um jogo da chave. Agora vou tentar jogar meu tênis, impor meu jogo e conseguir fazer bons jogos”, declarou.

Nas outras finais do qualifying, Wilson Leite levou a melhor no duelo nacional com Rafael Matos, que desistiu da partida após sentir uma lesão no início do segundo set. Já Pedro Sakamoto acabou derrotado pelo boliviano Federico Zeballos. No duelo colombiano, Nicolas Barrientos venceu o compatriota e parceiro de duplas, Alejandro Gomez.

O primeiro dia do ATP Challenger 80 de Florianópolis teve como atração a estreia do uruguaio Pablo Cuevas, número 98 do ranking e primeiro cabeça de chave do torneio. O tenista que já alcançou o posto de 19º do mundo, superou o forte calor para vencer o espanhol Nicolas Alvarez Varona e avançar para a segunda rodada. Ainda na chave principal, os brasileiros Mateus Alves (585º da ATP) e Guilherme Clezar (426º) acabaram eliminados em confrontos com o argentino Genaro Olivieri (343º) e o suíço Johan Nikles (353º).

O Circuito Dove Men+Care La Legión no Brasil é realizado e organizado pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis), com patrocínio de Dove Men+Care, BRB – Banco de Brasília, Wilson, Grupo La Pastina, W.A Sport, Latam Airlines e Água Santa Rita. A série de eventos conta com a chancela da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). As informações são do site Lance e da CBT.

