Inter visita o Fluminense neste domingo, no Rio de Janeiro, pela 3ª rodada do Brasileirão; acompanhe

Depois de vencer Coritiba e o Santos, o adversário do Inter pelo Brasileirão agora é o Fluminense.

Na segunda posição na tabela de classificação, mais três pontos podem deixar o Colorado na liderança isolada do Brasileirão. O último treino antes de entrar em campo contra o Fluminense foi realizado no Rio de Janeiro. O treinador Eduardo Coudet comandou atividade na tarde deste sábado (15), na Gávea, casa do Flamengo.

O Fluminense, sem ter vencido nenhum dos seus compromissos no Brasileirão, já é alvo de protestos da torcida carioca. Na estreia, a equipe perdeu para o Grêmio, na Arena. No meio de semana, em casa, não saiu de um empate com o Palmeiras.

Para este domingo, Odair Hellmann não poderá contar com o centroavante Fred, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. A tendência é promover o retorno de Marcos Paulo, optando por centralizar Evanilson, autor do único gol do time no campeonato.

O duelo, válido pela terceira rodada, será neste domingo (16), às 18h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Equipes técnicas

Fluminense – Muriel; Igor Julião, Luccas Claro, Nino e Egídio; Dodi, Yuri e Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Técnico: Odair Hellmann.

Inter – Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem – Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Manis e Fabrini Bevilaqua Costa. VAR: José Claudio Rocha Filho (quarteto paulista).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

