Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2024

Com o triunfo, o Colorado foi a 16 pontos na tabela e tirou a liderança do rival Grêmio. (Foto: Reprodução)

Em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho e disputado nesse domingo (11) no estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre, o Inter venceu o São José por 1 a 0 e assumiu a liderança do torneio, com 16 pontos. O gol foi marcado por Carlos de Pena. O Colorado volta a campo contra o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira (14), a partir das 21h30min, no Beira-Rio.

Este foi o segundo triunfo seguido do Inter fora de casa na competição estadual. Com o resultado, o time comandado por Eduardo Coudet, que jogou com uma escalação alternativa, igualou a pontuação do rival Grêmio na tabela, mas alcançou o topo da tabela devido aos critérios de desempate. Na terceira colocação vem o Juventude, com 13 pontos. Já o Brasil de Pelotas ocupa o quarto lugar, com 10 pontos.

O jogo

A primeira boa chance do duelo surgiu apenas aos 25 minutos de bola rolando. Após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para Pedro Henrique. O atacante dominou no peito e finalizou de voleio, mas a pelota explodiu nas costas do defensor do São José.

Aos 30 minutos, o técnico do São José, China Balbino, recebeu o cartão vermelho. A expulsão gerou uma confusão generalizada e Eduardo Coudet, que se envolveu no problema, também acabou expulso. Com isso, as duas equipes ficaram sem seus treinadores à beira do gramado.

Na volta do intervalo, o São José criou sua primeira chance de perigo. Após uma cobrança de lateral, Fredson ganhou no alto do zagueiro Vitão e cabeceou para o gol, mas a bola passou tirando tinta do travessão.

Aos 17 minutos da segunda etapa, Gustavo Prado cruzou e Nonato abriu o braço dentro da grande área para impedir a passagem da bola. Com isso, o juiz marcou pênalti. Na cobrança, De Pena acertou o canto direito do goleiro Rampi e balançou as redes.

Já nos acréscimos do segundo tempo, Luiz Adriano ainda foi expulso pelo árbitro. O atacante se enroscou com Fredson e o juiz entendeu que o jogador colorado agrediu o defensor.

