Inter Gurias Coloradas perdem de 4 a 2 para o Corinthians e são eliminadas da Supercopa do Brasil

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2024

Com o resultado, as Brabas do Timão estão classificadas para a próxima fase da competição e voltam a campo nesta quarta-feira Foto: Daniel Marenco Com o resultado, as Brabas do Timão estão classificadas para a próxima fase da competição e voltam a campo nesta quarta-feira. (Foto: Daniel Marenco) Foto: Daniel Marenco

Em confronto válido pelas quartas de final da Supercopa Feminina e disputado nesse domingo (11) no estádio Beira-Rio, a equipe do Inter perdeu de 4 a 2 para o Corinthians e foi eliminada da competição. Os gols do jogo foram marcados por Jaqueline, Millene, Gabi Portilho e Jheniffer, em favor do time visitante. Já Priscila (2x) descontou para as Gurias Coloradas.

Com o resultado, as Brabas do Timão estão classificadas para a próxima fase do torneio e voltam a campo nesta quarta-feira (14) contra a Ferroviária.

A partida

Apesar do calor que fazia em Porto Alegre na manha de domingo, o duelo iniciou em ritmo acelerado desde os primeiros toques na bola. Logo aos quatro minutos, Gabi Zanotti finalizou, de dentro da área, e acertou a trave em favor do Corinthians. Não demorou para que o alvinegro paulista voltasse a ameaçar a meta defendida por Mayara.

Após jogada individual de Gabi Portilho pelo lado direito, a zaga Colorada não conseguiu cortar e a bola sobrou para Jaqueline que finalizou firme e colocou o Corinthians em vantagem no marcador.

O gol sofrido fez as Gurias Coloradas ficar mais com a posse de bola e, comandar as ações ofensivas. Aos oito minutos, Priscila foi derrubada na área. A arbitragem marcou pênalti para o Inter. A camisa 19 foi para a cobrança e igualou o marcador.

Aos 21 minutos, a virada Colorada. Priscila aproveitou ótima jogada individual de Tamara Bolt e, de primeira, finalizou para o gol. A vantagem, entretanto, não durou muito tempo. Quatro minutos mais tarde, aos 25, Millene foi acionada em profundidade e, com tranquilidade, finalizou e deixou tudo igual no Beira-Rio.

Os minutos finais da primeira etapa foram marcados pelas duas equipes buscando o gol. Aos 41, após uma finalização firme de Gabi Portilho as redes voltaram a balançar em Porto Alegre e com isso, o Corinthians conseguiu, novamente, a vantagem no placar.

Devido ao forte calor, o segundo tempo começou mais cadenciado, com as duas equipes rodando mais a bola e buscando o gol.

Aos 15, Zóio aproveitou cobrança de falta perigosa e, de pé direito, balançou as redes corintianas. Entretanto, a bandeira assinalou impedimento da meio-campista e invalidou o que seria o gol de empate Colorado.

A exemplo dos primeiros minutos da segunda etapa, a reta final do jogo foi marcada por um ritmo mais baixo. Já nos minutos finais do duelo, Eudimilla foi acionada dentro da área e obrigou a goleira Mayara a fazer ótima defesa. No rebote, Jheniffer empurrou para o fundo das redes e ampliou o marcador fechando o jogo em 4 a 2 para o Corinthians.

Ficha Técnica

– Inter: Mayara, Tamara, Bruna Benites, Isa Haas, Thaíni (Zoio), Capelinha, Pati Llanos (Soll), Katrine (Carla), Letícia Monteiro (Acuña), Belén Aquino e Priscila (Analuyza).

– Corinthians: Kemelli, Isabela, Tarciane, Mariza, Yasmim, Ju Ferreira, Gabi Zanotti (Eudimilla), Duda Sampaio (Yaya), Gabi Portilho (Vic Albuquerque), Jaqueline (Jheniffer) e Millene (Carol Tavares).

– Arbitragem: Andreza Helena da Siqueira, Maira Mastella Moreira, Estefani Adriati Estrela da Rosa e Andressa Hartmann.

