Grêmio Grêmio treina para encarar o Ypiranga em Erechim

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O elenco volta para o CT nesta segunda-feira (12), a partir das 15h30. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA O elenco volta para o CT nesta segunda-feira (12), a partir das 15h30. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A manhã quente deste domingo (11), foi de treinamentos do elenco gremista no CT Luiz Carvalho em Porto Alegre. Após o empate em 1 a 1 com o São Luiz na última rodada do Campeonato Gaúcho, o time se prepara para encarar o Ypiranga nesta quarta-feira (14), em Erechim.

Os atletas que participaram da maior parte do jogo de sábado (10) ficaram com a equipe de fisiologia para recuperação física, em trabalhos na academia do CT e algumas movimentações no gramado.

O restante dos jogadores trabalhou em campo com exercícios de movimentação e uma ação tática sob comando do técnico Renato Portaluppi. O cronograma de treinamentos se mantem e o elenco volta para o CT nesta segunda-feira (12), a partir das 15h30.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-treina-para-encarar-o-ypiranga-em-erechim/

Grêmio treina para encarar o Ypiranga em Erechim

2024-02-11