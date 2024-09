Inter Fora de casa, Inter vence o São Paulo por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo foi disputado no Estádio Morumbis. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e disputado na noite desse domingo (22) no Estádio MorumBis, o Inter venceu o São Paulo por 3 a 1. Com o resultado, a equipe comandada por Roger Machado somou 41 pontos e permaneceu na oitava posição da tabela. Os gols do clube gaúcho foram marcados por Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick. O Colorado volta a campo na quarta-feira (25) para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 19h, no Nabi Abi Chedid.

O jogo

O duelo começou movimentado no estádio Morumbis. Com apenas 1 minuto de jogo, Igor Vinícius cruzou para a área, onde Lucas cabeceou firme e obrigou Rochet a fazer uma grande defesa. O Colorado respondeu aos 5min e chegou a abrir o marcador, com Wesley, mas o bandeirinha já havia flagrado o impedimento.

Na jogada seguinte, Luciano não perdoou e estreou o placar. Ele recebeu um passe de Lucas, dominou a bola na área e girou batendo no canto para colocar o São Paulo em vantagem.

O Tricolor quase anotou o segundo aos 16 minutos. Luciano recebeu lançamento na área e chutou de bicicleta, mas mandou por cima do gol. A bola passou raspando o travessão.

O Inter, porém, conseguiu equilibrar as ações e quase empatou aos 32 minutos. Após uma bela trama, Alan Patrick entrou na área e finalizou cruzado, com a perna esquerda. A bola passou muito perto da trave defendida por Jandrei. Aos 36 minutos, Gustavo Prado arriscou de fora da área, mas o goleiro do São Paulo espalmou.

O Colorado fez tanta pressão que deixou tudo igual já no final do primeiro tempo, aos 41 minutos. Thiago Maia tocou para Bruno Gomes, que dominou na área e bateu de esquerda, no cantinho, sem chances para Jandrei. 1 a 1 no placar do Morumbis.

O São Paulo até tentou pressionar o Inter após o intervalo, mas viu o time visitante virar a partida aos 8 minutos. Igor Vinícius afastou um cruzamento de Alan Patrick, mas a bola sobrou com Thiago Maia. Ele chutou com precisão e pôs o Colorado na frente.

O gol de Thiago Maia inflamou ainda mais o Internacional. Aos 17min, o time gaúcho ampliou a vantagem com um golaço de Alan Patrick. Após um erro na saída de bola do São Paulo, o meia recebeu livre na entrada da área e chutou forte, superando Jandrei e anotando o terceiro da equipe visitante.

O Tricolor quase diminuiu aos 32 minutos. William Gomes recebeu pela direita, cortou o marcador e chutou rasteiro, mas Rochet se esticou e fez grande defesa.

Ficha técnica

– São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Ruan, Ferraresi e Michel Araújo; Bobadilla (Galoppo), Marcos Antônio (Liziero), e Luciano (Calleri); Lucas (William Gomes), Erick (Rodrigo Nestor) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

– Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado (Agustín Rogel), Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Henrique), Gustavo Prado (Wanderson) e Alan Patrick; Wesley e Rafael Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), auxiliado por Alex dos Santos (SC) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR).

