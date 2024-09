Grêmio Jogando na Arena, Grêmio recebe o Flamengo pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

O Imortal vem de dois tropeços seguidos. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Neste domingo (22), o Grêmio recebe o Flamengo, às 18h30min (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal vem de dois tropeços seguidos, com uma derrota e um empate, e voltou a se aproximar da zona do rebaixamento.

O time gaúcho segue sem poder contar com o técnico Renato Portaluppi, que está suspenso. Com isso, o auxiliar James Freitas estará na casamata neste domingo.

O Rubro-Negro, por sua vez, também vem em momento ruim na Série A, com uma derrota e um empate nos últimos dois jogos, se afastando da briga pelo título. O confronto em Porto Alegre, aliás, ficará em segundo plano para a equipe, já que o foco está na volta das quartas da Libertadores, contra o Peñarol, na quinta-feira (26). Vale lembrar que, no 1º turno, o Rubro-Negro bateu o Tricolor por 2 a 1, no Maracanã.

2024-09-22