Johnny enfrenta uma entorse no tornozelo direito, uma condição que o aflige desde agosto. Enner relatou um desconforto na coxa direita, levando ao corte das seleções dos Estados Unidos e Equador, respectivamente. O Internacional mantém a esperança de contar com a dupla no confronto contra o Bragantino.

No caso de Aránguiz, a situação é mais simples, pois o chileno mencionou apenas fadiga. Contudo, o jogador com a camisa 20 estará suspenso devido ao acúmulo do terceiro cartão amarelo quando o Brasileirão retornar, assim como Alan Patrick. Por fim, Matheus Dias sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e provavelmente só retornará na próxima temporada.

O treinamento conduzido pelo técnico nesta quinta-feira ocorreu com portões fechados. O argentino optou por manter a privacidade após apenas alguns minutos de aquecimento, durante os quais a imprensa teve acesso. Com os jogadores do Internacional distantes, até mesmo identificar quem estava em campo tornou-se uma tarefa difícil.

Rochet encontra-se a serviço da seleção do Uruguai, onde entrará em campo nesta quinta-feira para defender a Celeste contra a Argentina na La Bombonera, pelas Eliminatórias da Copa. Em cinco dias, a equipe de Marcelo Bielsa enfrentará a Bolívia no Centenário.

O Internacional retomará os treinamentos na manhã desta sexta-feira (17). O próximo desafio está agendado para o dia 26 de novembro. O confronto contra o Bragantino, válido pela 35ª rodada do Brasileirão, será realizado às 18h30 no Beira-Rio. Atualmente, o Colorado ocupa o 13º lugar na tabela, com 43 pontos, enquanto o Massa Bruta está em quarto, somando 59 pontos.