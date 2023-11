A consulta ao artilheiro, autor de 12 gols no Brasileirão, ocorreu recentemente. Mesmo sem ter decidido sua permanência para a próxima temporada, Renato expressa apreço pelo desempenho de Deyverson e vê com interesse a possibilidade de uma investida no centroavante para reforçar o elenco.

Nos bastidores, surgiram comparações entre ele e Jael, o centroavante contratado pelo Grêmio em 2017 e que conquistou a Libertadores sob o comando de Renato. Ambos compartilham semelhanças em seu estilo de jogo aguerrido na área, embora Deyverson seja considerado um jogador com maior refinamento técnico.

Um aspecto que pode favorecer o Grêmio é a manifesta vontade do jogador. Deyverson expressou seu interesse em transferir-se para a Arena, o que representa um elemento crucial para o avanço das negociações.

O contrato de Deyverson com o Cuiabá estende-se até o final de 2024, com uma multa rescisória avaliada em torno de R$ 20 milhões, o que poderia complicar as negociações. No entanto, o Dourado demonstra disposição para negociar esse montante em caso de uma possível venda. Ao longo de 42 partidas na temporada, Deyverson acumulou 17 gols, sendo 12 deles no Brasileirão.