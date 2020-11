Com a vitória no jogo de ida, o colorado joga por um empate para avançar. Com a vanatgem, a tendência é que Eduardo Coude poupe alguns jogadores mais desgastados, mas sem abrir mão de peças importantes para carimbar a vaga nas quartas de final da competição. A tendência é que a preservação aconteça principalmente nas laterais, com a entrada de Rodinei e Moisés. Na defesa, Rodrigo Moledo, fora das últimas partidas por um desconforto muscular foi reavaliado no último treino antes da partida, na tarde desta segunda-feira (2), e ainda é dúvida. Fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro por suspensão, após ser expulso na derrota para o Corinthians no último sábado (31), Thiago Galhardo deve estar em campo nesta noite.