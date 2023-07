Inter Na reestreia de Coudet, Inter enfrenta o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

A partida é disputada em Bragança Paulista. (Foto: Reprodução/Twitter)

Na reestreia do técnico argentino Eduardo Coudet, o Inter enfrenta, na tarde deste domingo (23), o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida iniciou às 16h.

De contrato assinado até o final desta temporada, Coudet comandou três treinos antes do duelo contra a Bragantino.

Para este jogo, o treinador conta com o goleiro uruguaio Sergio Rochet, que teve o seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Johnny também reforça o Colorado, enquanto Pedro Henrique e Mauricio seguem fora, tratando lesões, e Vitão é desfalque por suspensão.

O Red Bull Bragantino é o sétimo colocado na tabela de classificação, com 24 pontos, dois a mais do que o Inter, que abriu a rodada deste domingo na 12ª posição. Em caso de vitória, os paulistas ingressarão no G6 do Brasileirão.

Acompanhe o jogo ao vivo na Rádio Grenal 95,9 FM.

