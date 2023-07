Rio Grande do Sul Governador cobra da CEEE Equatorial agilidade no restabelecimento da energia elétrica no Sul do Estado

Leite destacou a necessidade de atenção especial da CEEE Equatorial às demandas dos prefeitos da região Foto: Grégori Bertó/Secom

O governador Eduardo Leite participou na manhã deste domingo (23), em Pelotas, de uma reunião com prefeitos da Associação dos Municípios da Zona Sul e dirigentes da CEEE Equatorial.

Durante o encontro, foi discutido o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em algumas localidades que estão sem luz há mais de dez dias por causa dos temporais que atingiram o Estado.

Depois de ouvir os prefeitos, o governador afirmou que a Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul), que fiscaliza a prestação de serviços concedidos pelo Estado, acompanha o caso. Leite cobrou agilidade no atendimento aos municípios e destacou a necessidade de atenção especial da CEEE Equatorial às demandas dos prefeitos.

Ele salientou que o Estado está atento para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais. “É bom deixar claro que o Estado é o regulador dessa concessão. A situação desse ciclone gerou uma enorme interrupção no fornecimento de energia, com casos resolvidos rapidamente. Mas ainda há relatos de comunidades sem luz, o que não pode ser aceitável. Então, cabe à agência reguladora apurar o que aconteceu e até estabelecer, se for o caso, sanções à companhia, que podem chegar, inclusive, à cassação em caso de recorrência no descumprimento das obrigações. Claro que não é o que queremos. Buscamos, sim, o bom serviço prestado à população. Por isso, é importante esse momento para ouvir os prefeitos e a presidência da companhia para encaminhar a regularização”, explicou o governador.

O presidente da CEEE Equatorial, Raimundo Barretto Bastos, afirmou que a empresa irá rever processos e ações para que esse tipo de situação não se repita em casos de cortes no fornecimento de energia causados por fenômenos naturais. “A gente entende a pressão da população e vamos trabalhar junto nessa cooperação para avançar”, declarou Bastos.

