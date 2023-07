Inter No retorno de Coudet, Inter empata com o Bragantino fora de casa pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

A partida foi disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

No retorno do técnico argentino Eduardo Coudet, o Inter empatou em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, na tarde deste domingo (23), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo também marcou a estreia do goleiro uruguaio Sergio Rochet, que atuou como titular.

O primeiro chute a gol do jogo foi dado pelos donos da casa. Após uma falha da defesa colorada, com menos de 1 minuto, Sorriso bateu de fora da área, e Rochet defendeu.

Aos 5 minutos, o Bragantino atacou novamente. Desta vez, Juninho Capixaba cabeceou para fora.

Aos 10, Alan Patrick passou Valencia, que chutou em cima da zaga. Um minuto depois, foi Valencia quem tocou para Alan Patrick, que também foi travado.

Aos 15, Wanderson fez bela jogada e chutou rasteiro. Cleiton defendeu e, no rebote, Alan Patrick mandou para o fundo das redes. O gol foi anulado por impedimento.

Dois minutos depois, após uma cobrança de escanteio, Hurtado pegou o rebote e chutou perto do gol de Rochet.

Aos 22, Sasha quase abriu o placar. Ele tabelou com Evangelista e chutou no canto esquerdo de Rochet. A bola passou perto.

Aos 26, Johnny avançou com a bola, mas chutou fraco. Cleiton segurou firme.

Aos 37, Evangelista cobrou escanteio para Natan, que cabeceou para fora. Em seguida, o Inter respondeu. De Pena encontrou Valencia, que chutou, com perigo, para fora.

Aos 48, De Pena acionou Valencia novamente, mas o chute do equatoriano foi travado.

Ao longo do primeiro tempo, motivado pela re-estreia de Coudet, que a todo instante passava orientações para os jogadores na beira do gramado, o Colorado pressionou o adversário, mas cedeu espaços.

Segundo tempo

O Bragantino teve uma boa chance de abrir o placar logo aos 2 minutos, quando Nico fez uma lambança na área. A bola acabou sobrando para Vitinho, que chutou cruzado, mas ninguém apareceu para empurrar para o gol.

Aos 9, De Pena cobrou escanteio para Wanderson, que chutou de primeira, mas Cleiton defendeu.

Quatro minutos depois, Sorriso recebeu na direita e soltou uma bomba. Rochet faz bela defesa.

Aos 16, Valencia recebeu na esquerda, avançou e chutou, mas Cleiton salvou o Bragantino. No minuto seguinte, Alan Patrick tocou para Wanderson, que furou. A bola sobrou para Valencia, que bateu, mas Cleiton defendeu.

O Bragantino quase abriu o placar aos 35 minutos, quando Léo Ortiz soltou uma bomba no travessão.

O Inter respondeu aos 38 minutos, quando Renê cruzou para Valencia, que cabeceou. Cleiton defendeu. O jogo seguiu aberto, com o placar podendo ser inaugurado a qualquer instante.

Aos 47, em mais um lance de perigo, Evangelista cobrou falta, e Rochet deu um tapa na bola. Depois, não houve tempo para mais nada.

Com o resultado, o Colorado soma 23 pontos e está em décimo lugar na tabela. A próxima partida do Inter no Brasileirão será contra o Cuiabá, no sábado (29), às 16h, no Estádio Beira-Rio.

