Mundo Caso dos documentos sigilosos: julgamento do ex-presidente americano Donald Trump é marcado para maio de 2024

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

Processo poderá se arrastar até o fim do ano que vem, colidindo com a campanha presidencial. (Foto: EBC)

A juíza federal Aileen Cannon, que supervisiona no Tribunal Distrital da Flórida (Estados Unidos) a acusação contra o ex-presidente norte-americano Donald Trump (2017-2020) de que ele reteve e compartilhou ilegalmente informações sigilosas de defesa nacional, marcou para 20 de maio de 2024 o início do julgamento do caso.

Já a seleção do júri deverá começar em 14 de maio. Mas o cronograma jurídico está sujeito a atraso de diversos meses, colidindo com a eleição para a Casa Branca (5 de novembro). O motivo é uma série de impasses, incluindo questões sobre como lidar com material confidencial dentro de um fórum.

Promotores responsáveis pela acusação pediram que o julgamento fosse iniciado em dezembro, ao passo que os advogados de defesa solicitaram a realização das sessões apenas depois do pleito presidencial – o bilionário de 77 anos é considerado o favorito à indicação presidencial do Partido Republicano.

Durante audiência na semana semana, os promotores federais disseram que o julgamento em dezembro daria aos advogados de defesa tempo suficiente para revisar as evidências durante o processo de descoberta. Mas a equipe jurídica de Trump argumentou que a quantidade de evidências do governo era imensa e exigia mais tempo.

A magistrada concordou, escrevendo em seu pedido que o material da descoberta é “extremamente volumoso e exigirá um tempo substancial para revisar e digerir”.

Até o fim desta semana, os promotores devem apresentar uma proposta de acordo que Trump e seus advogados teriam que assinar antes de poder ver qualquer material confidencial. A juíza pediu aos dois lados que discutam a ideia.

Mas a defesa poderá apresentar uma moção se opondo ao acordo proposto, com uma audiência marcada para 25 de agosto. Até 7 de setembro, o governo deve entregar um lote inicial de materiais classificados para a equipe de defesa ver.

Entenda

Trump e um assessor de longa data, Waltine “Walt” Nauta , foram indiciados no mês passado em 38 acusações sobre retenção indevida 31 documentos confidenciais em Mar-a-Lago, sua residência na Flórida e clube privado. O material deveria ter sido entregue ao Arquivo nacional quando ele deixou a Casa Branca, no início de 2021.

Os promotores alegaram que Trump convocou Nauta para ajudá-lo a manter alguns materiais altamente classificados, apesar dos esforços do governo para recuperá-los.

Ambos se declararam inocentes durante audiências separadas, em Miami. Trump atacou esse caso e outras investigações, acusando seus detratores de agirem “com motivações políticas”. O caso foi atribuído aleatoriamente à juíza Aileen, nomeada pelo próprio Trump em 2020.

Donald Trump também é alvo de investigações separadas relacionadas aos esforços dele e de seus aliados para reverter sua derrota nas eleições de 2020, uma conduzida por um promotor distrital da área de Atlanta e outra por investigadores federais. Espera-se que o caso da área de Atlanta resulte em uma decisão de cobrança em agosto.

