Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Gurias Coloradas vão em busca do título inédito Foto: CBF Gurias Coloradas vão em busca do título inédito(Foto: CBF) Foto: CBF

O Inter recebe o Corinthians pela partida de ida da final do Brasileirão Feminino neste domingo (18). A bola rola a partir das 11h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo de volta está marcado para o outro sábado (24), às 14h, na Arena do Corinthians.

Escalações para Inter x Corinthians

Inter: May; Capelinha, Bruna Benites, Sorriso e Isabela; Ju Ferreira, Duda Sampaio e Maiara; Fabi Simões, Millene Fernandes e Lelê. Técnico: Maurício Salgado.

Corinthians: Lelê; Mariza, Andressa, Tarciane e Yasmim; Gabi Zanotti e Gabi Morais; Gabi Portilho, Tamires, Adriana e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.

Arbitragem: Deborah Cecilia Cruz Correia, auxiliada por Brigida Cirilo Ferreira e Bárbara Roberta da Costa Loiola. O trio é FIFA.

Inter

As Gurias Coloradas chegam para o jogo depois de eliminar o São Paulo nas semifinais e o Flamengo nas quartas. A equipe de Maurício Salgado está em busca do título inédito do Brasileirão Feminino que será, também, o primeiro nacional do futebol gaúcho desde que os clubes reabriram os departamentos.

Para esta partida, o Inter terá o retorno da atacante Priscila. Ela teve uma lesão na costela durante a disputa da Copa do Mundo sub-20, mas agora já treina normalmente e ficará à disposição do técnico Maurício Salgado. Com isso, seguem fora apenas as meio-campistas Zóio e Djeni, que se recuperam de cirurgias para correção de lesões.

Corinthians

As Brabas chegam embaladas após quatro vitórias nos mata-matas. Nas quartas, passaram pelo Real Brasília. Enquanto, nas semis, eliminaram o Palmeiras. Agora, as atuais bicampeãs buscam derrotar o Inter para levantar mais uma taça.

O técnico Arthur Elias terá muitos desfalques por lesões para este jogo. A zagueira Erika, a lateral Katiuscia, a goleira Kemelli e a meia Ellen seguem em recuperação após lesões de ligamento cruzado anterior no joelho.

Além delas, a zagueira Giovanna Campiolo, com lesão no ombro, e a meia Luana, se recuperando de artroscopia, também ficam fora. A meia Lia Salazar, com desconforto na panturrilha, é dúvida. Por fim, a volante Diany é outra que não fica à disposição. Ela cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Acompanhe a partida com a Rádio Grenal:

