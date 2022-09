Mundo Londres se prepara para grande operação de segurança antes do funeral da rainha Elizabeth II

A logística envolve inúmeros outros aspectos, como médicos, banheiros, limpeza de ruas e fechamento de estradas

Os chefes de polícia e médicos de Londres estão se preparando para um pesadelo de segurança no funeral da rainha nesta segunda-feira (18), enquanto equilibram a necessidade de proteger os principais líderes e dignitários do mundo com o desejo do público de lamentar a amada monarca.

Alguns compararam o evento em escala com as Olimpíadas de Londres, mas, na verdade, o funeral de estado – o primeiro na Grã-Bretanha desde que Winston Churchill morreu em 1965 – provavelmente superará a extravagância esportiva de 2012.

Com o codinome de “Operação London Bridge”, os arranjos para a morte da monarca mais antiga da Grã-Bretanha foram cuidadosamente analisados ​​​​há anos pelas muitas agências envolvidas, com a própria rainha assinando todos os detalhes antes de sua morte.

Em entrevista à Sky News no início desta semana, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse sobre a escala: “Se você pensar na maratona de Londres, no carnaval, nos casamentos reais anteriores, nas Olimpíadas – é tudo isso em um”.

As três forças policiais que operam na capital britânica – a Polícia Metropolitana de Londres, a Polícia da Cidade de Londres e a Polícia de Transportes Britânica – iniciaram seus planos bem ensaiados em Londres assim que a morte de Elizabeth II foi anunciada em 8 de setembro.

O funeral será o “maior evento de policiamento individual” que a polícia metropolitana de Londres realizou, disse o vice-comissário assistente Stuart Cundy a repórteres na sexta-feira. “Como um evento único, isso é maior do que as Olimpíadas de 2012.

É maior do que o fim de semana do Jubileu de Platina. E a gama de policiais, policiais e todos aqueles que apoiam a operação é realmente imensa”, disse ele. Também deve ser “a maior operação de proteção global que a Polícia Metropolitana já realizou”, já que “centenas de líderes mundiais e VIPs” chegam a Londres, disse ele.

Quando perguntado especificamente como convidados de alto nível seriam transportados para a Abadia de Westminster, em Londres, para o serviço fúnebre, Cundy se recusou a dar detalhes específicos, dizendo que não seria propício para um “evento seguro e operação de policiamento”.

Enquanto isso, a gigantesca operação logística envolveu inúmeros outros aspectos, como médicos, banheiros, limpeza de ruas e fechamento de estradas. O tamanho das multidões que se apresentam para prestar suas últimas homenagens é “impossível” de prever, de acordo com Andy Byford, comissário de Transportes de Londres (TfL).

Byford descreveu o funeral como “o maior evento” que a rede de transporte já enfrentou em uma entrevista à agência de notícias britânica PA Media. Comparando com as Olimpíadas, ele disse: “Isso é mais desafiador. É um longo período e, embora existam estimativas, é impossível dizer com certeza quantas pessoas irão comparecer aos vários elementos, então assumimos o número mais alto possível e estamos alinhando nosso serviço para corresponder a isso.”

Convites foram enviados a líderes mundiais, políticos, figuras públicas e membros da realeza europeia, bem como a mais de 500 dignitários internacionais. As considerações de segurança são incompreensíveis.

O governo britânico está assumindo a liderança na logística, mas se recusou a comentar sobre “acordos de segurança operacional” específicos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi um dos primeiros a confirmar sua presença no evento, que contará com a presença de até 2.000 pessoas.

O imperador japonês Naruhito e a imperatriz Masako também viajarão para Londres, assim como muitos outros membros da realeza e líderes globais. Centenas de policiais de outras forças estão apoiando o Met, mas a presença de tantos VIPs aumentará a pressão.

“Tudo terá sido negociado”, disse Morgan, explicando que algumas concessões terão sido feitas. Simplesmente não há policiais e agentes de proteção suficientes para dar um comboio escoltado a todos que normalmente o receberiam em uma visita independente. Portanto, as pessoas estão sendo reunidas em uma base logística”, disse Morgan.

