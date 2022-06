Inter Inter x Flamengo: Escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

Colorado busca a primeira vitória em casa sob comando de Mano Menezes Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Inter e Flamengo se enfrentam neste sábado (11) no Beira-Rio, em confronto pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

INTER

O colorado ocupa neste momento a 7ª colocação da Série A, com 15 pontos conquistados. Depois do empate diante do Santos na Vila Belmiro, o Inter busca a vitória para manter a sequência invicta e dar um salto na tabela. Além disso, o Colorado não venceu no seu estádio sob o comando de Mano Menezes no Brasileirão.

Para este confronto, Mano não conta com Edenilson, que tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Peixe, na última rodada. Na sua vaga, dois jogadores disputam a posição: Rodrigo Dourado e Pedro Henrique. Em contrapartida, o técnico Colorado terá o retorno do atacante Wanderson, que vive uma grande fase com a camisa do Internacional.

Provável escalação: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Rodrigo Dourado (Pedro Henrique), De Pena, Alan Patrick e Wanderson; David (Alemão)

FLAMENGO

Os Cariocas chegam para a partida atravessando um momento de grande instabilidade, e de treinador novo: Dorival Júnior. Após rescindir com o português Paulo Sousa, o Urubu foi rápido encontrar uma solução, tirando Dorival do comando da equipe do Ceará. Ele já está com seu nome publicado no BID para estrear pelo Rubro-Negro.

Hoje, o Flamengo ocupa apenas a 14ª posição, com 12 pontos, e precisa da vitória para recuperar a confiança. O goleiro Santos, que concilia trabalhos com a fisioterapia no campo e academia, o zagueiro Fabrício Bruno, em tratamento, e Matheus França (transição) são os únicos desfalques de ordem médica.

Provável escalação:

ARBITRAGEM

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Braulio da Silva Machado (SC) Auxiliar 1: Alex dos Santos (SC)

Alex dos Santos (SC) Auxiliar 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

Thiaggo Americano Labes (SC) Árbitro de Vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 20h ao vivo na Rádio Grenal, com narração de PC Carvalho, comentários de Luiz Carlos Reche, reportagem de Bruno Soares e Lucas Dias, e plantão de Rogerio Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

