Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

Os times se enfrentam neste sábado (11), às 21h Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O atacante Wanderson concedeu entrevista aos canais oficiais do Inter no início da noite desta sexta-feira (10) e comentou sobre a partida diante do Flamengo, sábado (11), às 21h, no Beira-Rio.

O jogador aposta na fase ruim do adversário para conquistar a vitória:

“A gente sabe que temos a torcida ao nosso lado, e queremos a vitória. Sabemos que o Flamengo vem de uma situação complicada e vamos tentar aproveitar”.

Ele também falou sobre a importância de jogar em casa:

“Nos dois últimos jogos atuamos fora de casa e foi difícil, mas no Beira-Rio vamos tentar ganhar. Com certeza a sequência positiva vai ajudar”.

Wanderson retorna ao time após de ficar de fora da partida da última rodada, no empate por 1×1 diante do Santos, na Vila Belmiro.

A previsão de público para o confronto é de 17 mil pessoas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

