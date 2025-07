Inter Inter x Fluminense: o reencontro que revive uma final histórica da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O reencontro que reescreve a história desse clássico Foto: Reprodução O reencontro que reescreve a história desse clássico. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (30), Inter e Fluminense iniciam mais um capítulo de uma rivalidade marcada por emoção, polêmica e memória afetiva. O duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2025 traz à tona uma das decisões mais emblemáticas da história da competição: a final de 1992, vencida pelo Colorado em circunstâncias dramáticas e controversas.

Naquela edição, o Fluminense buscava seu primeiro título nacional, enquanto o Inter sonhava com a glória inédita na Copa do Brasil. O primeiro jogo, disputado nas Laranjeiras, terminou com vitória tricolor por 2 a 1, com gols de Wagner e Ézio. O gol fora de casa marcado por Caíco que manteve o Inter vivo na disputa.

Três dias depois, no Beira-Rio, mais de 32 mil torcedores empurraram o Colorado em busca da virada. O jogo se arrastava tenso até os 43 minutos do segundo tempo, quando o árbitro José Aparecido de Oliveira marcou um pênalti polêmico após falta na área. Célio Silva, com seu chute potente, converteu e garantiu o título ao Inter pelo critério do gol qualificado.

O lance do pênalti é lembrado até hoje com amargura pelos tricolores, que acusaram interferência da arbitragem. Já os colorados celebraram a persistência de um elenco que se recusou a desistir. A final de 1992 permanece como uma das mais debatidas da história da Copa do Brasil.

A equipe campeã do Inter contava com nomes como Fernández, Célio Silva, Pinga, Gérson e Caíco. O título projetou o clube nacionalmente e abriu caminho para campanhas mais consistentes nas décadas seguintes.

Mais de três décadas depois, os clubes voltam a se enfrentar em mata-mata. O jogo de ida acontece novamente no Beira-Rio, e a volta será no Maracanã, palco da decisão. A nova geração de atletas carrega, ainda que indiretamente, o peso simbólico daquele confronto histórico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-x-fluminense-o-reencontro-que-revive-uma-final-historica-da-copa-do-brasil/

Inter x Fluminense: o reencontro que revive uma final histórica da Copa do Brasil

2025-07-30