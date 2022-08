Acontece Intercity Hotels inaugura novo hotel em Canoas

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

O empreendimento hoteleiro contará com 162 quartos, fitness center e um Centro de Eventos. Foto: Claudio Fonseca Foto: Claudio Fonseca

Com 42 hotéis de Norte a Sul do Brasil, a Intercity Hotels vai aumentar o seu portfólio no Rio Grande do Sul com a inauguração da oitava unidade da marca no estado. Com abertura marcada para o dia 03 de agosto, o Intercity Canoas está localizado na Av. Getúlio Vargas, 4831, e faz parte do Complexo Maxplaza, que, além do hotel, conta com prédio comercial e residencial, lojas e o Hub da Saúde – um conjunto de clínicas, laboratórios, conveniências e uma unidade do Hospital Moinhos de Vento.

“Estamos felizes com essa novidade, marcando a presença da marca Intercity em mais uma cidade do Sul do Brasil. Canoas é uma das cidades mais importantes da região Metropolitana da capital gaúcha. A ICH está muito otimista com esse novo produto, que tem um grande potencial com a sua excelente localização e estrutura”, explica Sergio Bueno, diretor de Desenvolvimento da ICH Administração de Hotéis, que detém a marca Intercity Hotels.

Próximo ao ParkShopping Canoas e a cerca de 10 minutos do Aeroporto Internacional Salgado Filho, o empreendimento hoteleiro contará com 162 quartos, fitness center e um Centro de Eventos com capacidade para atender em simultâneo até 700 pessoas, com quatro salas modulares. Também será pet friendly. Com assinatura da MuleBule Gastronomia, o restaurante da unidade atenderá hóspedes e público geral.

“O Intercity Canoas chega para trazer uma experiência de hospedagem diferenciada para a cidade. Os apartamentos contam com toda a estrutura para uma estadia confortável e com o padrão Intercity. A área de eventos do hotel é o espaço que a região precisa para realizar grandes eventos com todo o conforto e segurança. O restaurante será um novo point para desfrutar de uma excelente gastronomia contemporânea”, conta Diogo Farinhaki, gerente geral da unidade.

