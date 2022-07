Acontece Mutirão para limpeza da Ilha do Presídio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O objetivo, além de turístico, servirá para conscientizar os cidadãos sobre a importância da preservação. Foto: Divulgação O objetivo, além de turístico, servirá para conscientizar os cidadãos sobre a importância da preservação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ocorre neste sábado (30) um mutirão para recolhimento do lixo na Ilha do Presídio, que fica no meio do rio Guaíba, há menos de 1h de barco saindo do Gasômetro, em Porto Alegre.

O passeio tem por objetivo conscientizar as pessoas, pois os voluntários que desejarem farão uma limpeza da ilha do presídio, recolhendo o lixo ali acumulado pelas marés, por vândalos, etc.

Valor do transporte

R$ 80 – integral

R$ 40 – (modalidade voluntário da ação de limpeza)

A BarCo dará 50% de desconto neste passeio para todos voluntários desse mutirão de limpeza ecológica, então se além de passear tu quiser ajudar na ação de limpeza, pode comprar o transporte para a ilha pelo valor de R$ 40.

Roteiro

13h30min Concentração no Gasômetro e Embarque

14h Partida

15h Chegada na Ilha (Turismo e Limpeza ambiental)

17h Retorno

18h30min Desembarque no Gasômetro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece