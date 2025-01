Mundo Interferência política de Elon Musk é “preocupante”, diz o primeiro-ministro da Noruega

6 de janeiro de 2025

Musk causou indignação em toda a Europa com recentes ataques a líderes do continente

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Stoere, disse nessa segunda-feira (6) que considera “preocupante” o envolvimento direto do empresário Elon Musk em questões políticas internas em países fora dos Estados Unidos. A declaração ocorre dias após o dono da rede social X (antigo Twitter) anunciar que terá uma conversa transmitida ao vivo na rede, com a política Alice Weidel, líder partido alemão de extrema-direita, AfD, pouco antes das eleições antecipadas na Alemanha, previstas para 23 de fevereiro.

“Acho preocupante que um homem com enorme acesso às mídias sociais e enormes recursos econômicos se envolva tão diretamente nos assuntos internos de outros países”, disse Stoere à emissora pública norueguesa NRK. “Não é assim que as coisas deveriam ser entre democracias e aliados”, acrescentou.

Para o premier, os políticos noruegueses deveriam se distanciar coletivamente do empresário, se Musk se envolvesse na política norueguesa.

“Se víssemos isso na Noruega, espero e presumo que um ambiente político norueguês unido alertaria e se distanciaria disso”, acrescentou Støre.

Além da Alemanha, o Reino Unido se tornou um de seus alvos mais recentes. O bilionário fez comentários estratégicos levando em consideração o cenário dos dois países: críticas aos políticos no poder, ligados a partidos de centro esquerda, e endosso a figuras e pautas ligadas a legendas extremistas.

Os comentários do primeiro-ministro são parte de uma reação política à Musk, na qual os líderes políticos alemães argumentaram que essa atuação do empresário da Tesla à AfD seria uma interferência eleitoral.

Contudo, uma porta-voz da Comissão disse que as normas da União Europeia (UE) não proíbem uma discussão transmitida ao vivo. De acordo com o porta-voz, nenhum aspecto da Lei de Serviços Digitais (LSD) “proíbe o proprietário de uma plataforma ou qualquer pessoa de realizar uma transmissão ao vivo e expressar seus pontos de vista pessoais. Isso é permitido.”

A rede X já está sendo investigada pela Comissão Europeia sob a LSD, focada em como a rede social cumpre suas obrigações de evitar a disseminação de conteúdos ilegais e desinformação. No entanto, o porta-voz acrescentou que a Comissão avaliaria “cuidadosamente” a transmissão ao vivo e poderia incluí-la em sua investigação atual, dependendo de eventuais riscos identificados.

“O que queremos é que o proprietário da plataforma, ou o provedor da plataforma, se assegure de que a plataforma não seja usada indevidamente nem que haja um tratamento preferencial para certos tipos de conteúdo, ou maior visibilidade para apenas um tipo de conteúdo”, disse o porta-voz Thomas Regnier.

De acordo com a LSD, os usuários têm o direito de optar por não ver determinado conteúdo, o que significa que o X deveria permitir que os usuários evitassem qualquer menção ao chat da AfD, se assim desejassem. Ainda assim, a UE poderá analisar se o X utiliza seus algoritmos para promover mensagens de extrema direita.

Musk causou indignação em toda a Europa com recentes ataques incendiários a líderes do continente, como o britânico Keir Starmer e o alemão Olaf Scholz, além de seu firme apoio a partidos de extrema direita.

No próximo dia 24, a Comissão Europeia realizará um debate com as autoridades alemãs, organizações da sociedade civil e as maiores plataformas digitais, incluindo o X, para discutir os riscos online antes das eleições na Alemanha.

