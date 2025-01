Economia Aplicativo do Bradesco saiu do ar na segunda-feira; clientes relatam dificuldades em fazer Pix

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

O Bradesco informou que o aplicativo para pessoa física apresentou momentos de intermitência na manhã desta segunda-feira. Foto: Shutterstock O Bradesco informou que o aplicativo para pessoa física apresentou momentos de intermitência na manhã desta segunda-feira. (Foto: Shutterstock) Foto: Shutterstock

O aplicativo para celulares do banco Bradesco está registrando instabilidades na manhã desta segunda-feira (6), segundo queixas de usuários. Clientes relatam no X (antigo Twitter) problemas para fazer o login no app.

Os problemas começaram por volta das 9 horas, segundo relatórios no Downdetector, site que registra esse tipo de falha. O problema parece ter se intensificado por volta das 10h, com um pico de 1.278 reclamações.

Nas redes socais, usuários dos aplicativos fizeram uma série de postagem, questionando as empresas sobre a qualidade do serviço e questionando quando a situação será normalizada.

Em resposta a alguns usuários, o perfil oficial do Bradesco pediu para que os clientes tentassem repetir as operações mais tarde.

O Bradesco informou que o aplicativo para pessoa física apresentou momentos de intermitência na manhã desta segunda-feira, mas ressaltou que a instabilidade já foi regularizada. “Todos os serviços funcionam normalmente”, acrescentou o banco em nota.

No X, usuários chegaram a compartilhar prints com frases de erro apresentadas na tela da plataforma do Bradesco. “Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver. Enquanto isso, escolha o serviço que você precisa, e a gente te indica outro canal”, mostra uma das mensagens.

No Google Trends, termos como “App Bradesco fora do ar” e “Bradesco fora do ar” aparecem entre os mais buscados no momento. A plataforma mostra que o interesse pelas pesquisas relacionadas ao banco começou há 2 horas e se mantém ativo.

No começo de dezembro de 2024, o aplicativo do Bradesco havia passado por instabilidades no quinto dia útil do mês, data de pagamento para muitos dos trabalhadores brasileiros. Na época, o banco pontuou que a falha ocorreu somente no aplicativo para pessoas físicas, que apresentou “momentos pontuais de intermitência”.

Em nota oficial, à época, o banco afirmou que o saldo pode ser visualizado normalmente nas opções “Extratos” ou “Investimentos”, garantindo que os valores estão íntegros e que trabalha para normalizar a visualização.

“O Bradesco informa que alguns clientes não estão conseguindo visualizar o saldo investido no Invest Fácil na tela inicial do aplicativo. O saldo pode ser visualizado normalmente nas opções “Extratos” ou “Investimentos” no próprio App”, havia informado o banco.

