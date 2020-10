Esporte Internacional enfrenta o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil; acompanhe

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Marcos Guilherme com Leandro Fernández (D), que abriu o placar para o Inter. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Marcos Guilherme com Leandro Fernández (D), que abriu o placar para o Inter. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Líder do Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Inter começa a trilhar seu caminho na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (28), a partir das 19h, o Colorado enfrenta o Atlético-GO, no estádio Olímpico de Goiás, pelas oitavas do torneio nacional. A volta será na próxima terça-feira, em Porto Alegre. O Inter vence parcialmente após marcar um gol com Leandro Fernández aos 12 minutos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, aos 15, Moisés ampliou.

Atlético GO – Técnico Eduardo Souza

Jean, Luan, Nicolas, João Victor, Éder, William Maranhão, Chico, Gabriel B. Janderson, Matheus V., Hyuri.

Internacional – Técnico Eduardo Coudet

Marcelo Lomba, Rodinei, Pedro Henrique, Victor Cuesta, Moisés, Nonato, Musto, Praxedes (Edenilson), Marcos Guilherme (Patrick), Leandro Fernández (Hernandez), Pottker (D’Alessandro).

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ);

Assistente 1: Michael Correia (RJ);

Assistente 2: Luiz Cláudio Regazone (RJ);

Quarto Árbitro: Jefferson Ferreira (GO).

