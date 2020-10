Polícia Motorista de carreta é preso com mais de 340 quilos de maconha em Cruz Alta

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

O caminhão foi localizado e o condutor abordado para fiscalização na RS 342. Foto: Divulgação/PRF O caminhão foi localizado e o condutor abordado para fiscalização na RS 342. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na tarde desta quarta-feira (28), agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e policiais da BM (Brigada Militar) prenderam o condutor de uma carreta com mais 340 quilos de maconha na RS 342, em Cruz Alta. A apreensão representa um prejuízo superior a meio milhão de reais para os traficantes.

Durante ação, os agentes da PRF e da BM receberam informação do serviço de inteligência acerca de uma carreta com placas do Paraná que estaria envolvida com tráfico de drogas. O caminhão foi localizado e o condutor abordado para fiscalização na RS 342.

A vistoria do veículo revelou em um compartimento sob a cama do cavalo trator e em outro no interior da carroceria do semirreboque diversas embalagens, totalizando 346,9 quilos de maconha. O motorista informou que a droga vinha da região da fronteira do Paraná com o Paraguai e teria como destino a região metropolitana de Porto Alegre.

O preso e a droga foram encaminhados à área judiciária em Cruz Alta.

