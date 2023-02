Inter Depois de golear o Ypiranga, Internacional treina de olho no Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

O grupo colorado volta a treinar na tarde deste sábado, encerrado a preparação para a partida no Estádio do Vale Foto: Ricardo Duarte/Internacional O grupo colorado volta a treinar na tarde deste sábado, encerrado a preparação para a partida no Estádio do Vale. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O elenco colorado se reapresentou na manhã desta sexta-feira (3), no CT Parque Gigante. Após vencer o Ypiranga por 3 a 0, com gols de Pedro Henrique, Alan Patrick e Mauricio, a equipe alcançou a segunda posição na tabela e já mira o próximo duelo pelo Campeonato Gaúcho.

No domingo (5), o adversário será o Novo Hamburgo, às 20h30, no Estádio do Vale, pela quinta rodada da primeira fase do Estadual. O treinador Mano Menezes não terá muito tempo para trabalhar a equipe para o confronto na cidade vizinha.

Na primeira atividade em preparação para a partida, o técnico colorado fez atividades no gramado do CT para os jogadores que não iniciaram o jogo contra o Ypiranga. Alguns trabalhos físicos, além de um jogo em curto espaço de campo foi orientado pelo comandante. O restante do elenco ficou na academia fazendo exercícios físicos e regenerativos.

O grupo colorado volta a treinar na tarde deste sábado (4), encerrado a preparação para a partida contra o Novo Hamburgo.

