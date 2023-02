Grêmio Grêmio faz último treino antes de enfrentar o Aimoré neste sábado

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Tricolor tentará manter os 100% no campeonato em partida da 5° rodada às 16h30 na Arena Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor tentará manter os 100% no campeonato em partida da 5° rodada às 16h30 na Arena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O time do Grêmio realizou na tarde desta sexta-feira (3), seu último treinamento antes de enfrentar a equipe do Aimoré. Na atividade que ocorreu no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi pode fazer os ajustes finais no elenco Tricolor. O confronto deste sábado pela 5° rodada do Campeonato Gaúcho 2023, será às 16h30 na Arena.

A equipe de preparação física iniciou os trabalhos na academia do CT e logo depois, sob o comando de Reverson Pimentel, os jogadores ampliaram o aquecimento no gramado com ações de velocidade. Na segunda parte, com trabalhos de movimentação entre os setores, bola parada e um exercício tático, o elenco gremista concluiu a preparação para o próximo confronto.

O Tricolor é o líder da competição com 100% de aproveitamento, conquistando os 12 pontos que disputou. São quatro vitórias, seis gols marcados e apenas um sofrido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-ltimo-treino-antes-aimore/

Grêmio faz último treino antes de enfrentar o Aimoré neste sábado