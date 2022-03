Porto Alegre Internações por Covid caem, mas fevereiro termina com elevação no número de mortes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

Houve 1.166 mortes em decorrência da doença ao longo do mês passado, uma média de 41 por dia no RS. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo Houve 1.166 mortes em decorrência da doença ao longo do mês passado, uma média de 41 por dia no RS. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

O índice de ocupação dos leitos de UTI em Porto Alegre voltou a cair abaixo do patamar de 80% após passar boa parte do mês de fevereiro acima dos 90%.

Na noite desta terça-feira (1º) este índice estava em 77%, e dos 578 pacientes em terapia intensiva, 129 estavam com Covid-19. Ainda em nível bastante superior ao do registrado na virada do ano, o total de internações – tanto clínicas quanto de UTI – vem apresentando queda desde o pico, há um mês.

O número de casos ativos da doença no Estado caiu para 45 mil, menos de 25% do ponto mais alto da onda da ômicron, quando, em 25 de janeiro, 260 mil pessoas estavam infectadas, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde.

Fevereiro, no entanto, acabou com mais de mil mortes por Covid no RS, taxa de seis meses atrás. Houve 1.166 mortes em decorrência da doença ao longo do mês passado, uma média de 41 por dia. Antes da ômicron, em dezembro, a média estava em oito óbitos diários.

