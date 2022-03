Rio Grande do Sul UFRGS define retorno presencial gradual para o dia 14 de março

Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

Portaria define retorno de no mínimo 50% da capacidade da universidade. Foto: Divulgação Portaria define retorno de no mínimo 50% da capacidade da universidade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) retomará as aulas presenciais de forma gradual a partir de 14 de março, começando com pelo menos 50% dos servidores e bolsistas.

No final de novembro de 2021, a expectativa era de que as atividades presenciais voltassem nesses moldes a partir de 17 de janeiro deste ano, adiada posteriormente para 7 de março em decorrência do avanço da nova variante ômicron.

No plano acadêmico, a portaria reconhece o caráter de retorno de atividades letivas de graduação, estágios obrigatórios (priorizando os de etapas finais da graduação), estágios remunerados, pesquisa, pós-graduação, extensão, serviços de terceirizados e as atividades do Colégio de Aplicação. Todas essas atividades deverão respeitar as diretrizes gerais de retorno à presencialidade.

Nos planos técnico, pedagógico e administrativo, a portaria estabelece protocolos relacionados à manutenção das atividades essenciais e de preservação da vida funcional e acadêmica dos servidores e alunos, que se demonstram necessários para o devido suporte ao retorno presencial gradual à UFRGS.

Não será exigido o passaporte vacinal, conforme a portaria assinada pelo reitor Carlos André Bulhões. Em 14 de fevereiro o Sindicato dos Técnico-Administrativos de Ufrgs, UFCSPA e IFRS (Assufrgs) entrou com uma ação judicial para que seja exigido o passaporte. As atividades acadêmicas do semestre 2021/2 iniciaram em 17 de janeiro, de forma remota.

