Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

Civil e veículo militar destruído na cidade ucraniana de Bucha, na região de Kiev. Foto: Reprodução Civil e veículo militar destruído na cidade ucraniana de Bucha, na região de Kiev. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Rússia prossegue com os ataques contra a Ucrânia nesta quarta-feira (2). O Ministério da Defesa russo anunciou que as forças armadas tomaram a cidade de Kherson – autoridades ucranianas, no entanto, rebateram e afirmaram que ainda estão no controle da região, que fica ao sul.

Também nesta quarta-feira (2), o Kremlin disse que as autoridades russas estão prontas para realizar uma segunda rodada de negociações com a Ucrânia, mas que não sabe se as autoridades ucranianas aparecerão. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse na terça-feira que a Rússia deve parar o bombardeio de cidades ucranianas antes que as negociações possam ocorrer.

Ainda nesta quarta, o departamento de polícia regional de Kharkiv e a Universidade Nacional de Kharkiv foram alvo de um ataque militar, de acordo com o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia e imagens geolocalizadas da emissora CNN internacional. O conselho da cidade de Mariupol também disse que a cidade ao sul estava sob controle ucraniano, mas travada em batalhas com tropas russas.

Na terça-feira (1º), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o fechamento do espaço aéreo americano para a Rússia – isolando ainda mais o país de Vladimir Putin.

Rússia se diz pronta para segunda rodada de negociações

O Kremlin disse que as autoridades russas estão prontas para realizar uma segunda rodada de negociações com a Ucrânia nesta quarta-feira (2), mas não está claro se as autoridades ucranianas aparecerão.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que havia informações contraditórias sobre as negociações. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse na terça-feira (1º) que a Rússia deve parar o bombardeio de cidades ucranianas antes que as negociações possam ocorrer.

