Brasil Internado após passar mal durante show, cantor Sidney Magal é transferido para hospital em São Paulo

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

O cantor Sidney Magal, de 72 anos, foi transferido, no fim da noite de sexta-feira (26), para o Hospital do Coração, em São Paulo. Ele estava internado em São José dos Campos, no interior paulista, desde a noite de quinta-feira (25), depois de passar mal durante um show.

Magal postou um vídeo nas redes sociais agradecendo a preocupação dos fãs e informou que está bem. Na gravação, o cantor aparece de óculos escuros no hospital e diz que o que teve não foi grave, apenas um pico de pressão, mas que foi aconselhado pelos médicos a ficar internado para observação.

“Estou aqui para tranquilizar vocês, que no ocorrido no show de ontem [quinta] aqui em São José dos Campos, eu tive uma pressão alta elevadíssima, um pico de pressão. Eu já tenho pressão alta há muito tempo, me preocupei e achei que deveria correr para o hospital”, disse o músico.

Ele destacou que fez vários exames e nada grave foi constatado pelos médicos. O cantor também fez uma brincadeira referenciando um dos maiores sucessos da carreira: “Nós nos veremos muitas outras vezes ainda, se Deus quiser. Não se esqueçam, aproveitando que eu estou no hospital, o meu sangue ferve por vocês, tenho certeza disso. Um beijo no coração de todo mundo. Estou bem”.

Na sexta-feira, a equipe do cantor anunciou o cancelamento dos dois shows que Magal faria neste final de semana em Osasco e Sorocaba.

Mal-estar durante show

Magal passou mal durante um show no Sesi de São José dos Campos na noite de quinta-feira. A apresentação foi interrompida 50 minutos após o início. Imagens mostram Magal andando com dificuldade no palco, até que ele tropeça em um banco e se senta para ter apoio. Em seguida, uma ambulância se aproxima da estrutura e o cantor recebe atendimento médico.

Minutos depois, ele voltou ao microfone para interagir e acalmar a plateia. “Está tudo bem, inclusive com meu sangue. Eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês”, disse o artista. A declaração foi seguida por aplausos e gritos eufóricos da plateia.

A assessoria de imprensa afirmou que o cantor teve um pico de pressão e foi socorrido no backstage. Mais tarde, Magal foi internado no Hospital Vivalle, em São José.

