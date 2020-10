Mundo Internado com coronavírus, presidente dos Estados Unidos tem substancial melhora, mas ainda não está fora de perigo, diz médico

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Comunicado afirma que o presidente dos Estados Unidos continua sem febre e se movimenta sem dificuldade Foto: Reprodução Comunicado afirma que o presidente dos Estados Unidos continua sem febre e se movimenta sem dificuldade. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um novo boletim sobre a saúde de Donald Trump foi divulgado na noite deste sábado (03) pela equipe que cuida do presidente dos Estados Unidos, internado em um hospital militar desde sexta-feira (02) após ser infectado pela Covid-19.

O informativo é escrito pelo líder da equipe de médicos da Casa Branca, Sean Conley. Nele, o médico afirma que Trump teve “uma melhora substancial, embora ainda não esteja fora de perigo”.

O documento ainda diz que o presidente tomou uma nova dose do antiviral remdesivir e continua sem febre e sem oxigênio suplementar, com um nível de saturação entre 96% e 98% o dia todo.

Ainda segundo o comunicado, Trump passou a parte da tarde trabalhando, levantou e se movimentou pela suíte sem dificuldade, mas o médico alerta que a equipe continua “cautelosamente otimista”.

Vídeo nas redes sociais

Donald Trump divulgou um vídeo nas redes sociais neste sábado onde agradece a equipe do Centro Médico Militar Walter Reed, onde está internado. “Quando cheguei aqui, não estava me sentindo muito bem. Me sinto muito melhor agora. Estamos trabalhando para que eu volte”, disse.

O presidente também disse que o “teste real” acontecerá nos próximos dias, com o monitoramento de seu estado de saúde. “Não tive escolha porque não queria ficar na Casa Branca. Não posso ficar trancado em um quarto, totalmente seguro.” No final do vídeo, Trump afirmou que a esposa, Melania, está bem. A primeira-dama também testou positivo para Covid-19, mas não foi hospitalizada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo