Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

No dia 20 deste mês, Milton Ribeiro anunciou que havia testado positivo para a Covid-19 Foto: Isac Nóbrega/PR No dia 20 deste mês, Milton Ribeiro anunciou que havia testado positivo para a Covid-19. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, recebeu alta nesta segunda-feira (27) do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Ele estava internado desde a noite de sábado (25) devido a complicações causadas pelo novo coronavírus.

No mesmo dia em que deu entrada no hospital, o ministro informou que estava com pneumonia. “Amanheci bem melhor, mas ontem [sexta] meus médicos constataram um início de pneumonia. Fui à clínica e tomei via venosa antibiótico. Hoje [sábado] acordei bem melhor, 10% de tosse, mas ainda sem apetite. Obrigado pelas orações e por tudo. Abraço fraterno a todos”, escreveu em sua conta no Twitter no sábado.

No dia 20 deste mês, Ribeiro anunciou que havia testado positivo para a Covid-19. Ele disse que está se tratando com a hidroxicloroquina.

