Rio Grande do Sul Dez novos leitos de UTI para pacientes com coronavírus entram em operação no Hospital de Camaquã

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O governo gaúcho informou que já ampliou em 78% a capacidade instalada de leitos de UTI pelo SUS no Estado Foto: Divulgação O governo gaúcho informou que já ampliou em 78% a capacidade instalada de leitos de UTI pelo SUS no Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Dez novos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) para pacientes com o novo coronavírus entraram em operação nesta segunda-feira (27) no Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camaquã, na Região Sul do RS.

A Secretaria Estadual da Saúde locou três leitos completos ao custo de R$ 50 mil mensais para a implementação da nova ala de UTI, e a iniciativa privada doou os equipamentos para os demais.

O hospital de Camaquã já tem 145 leitos clínicos, dos quais 122 atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A instituição também oferece consultas nas especialidades de ginecologia, traumatologia, cirurgia geral e otorrinolaringologia, além de maternidade e grupo de gestantes.

O governo gaúcho informou que já ampliou em 78% a capacidade instalada de leitos de UTI pelo SUS no Estado. No início da pandemia, o Rio Grande do Sul contava com 933 leitos e, atualmente, são 1.664. A meta é ampliar em 104% o número de vagas, chegando a mais de 1.900.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul