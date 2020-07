Economia Banrisul lança nova linha de crédito para pequenas e médias empresas

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

A nova linha de crédito é destinada a empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões Foto: Divulgação A nova linha de crédito é destinada a empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Banrisul começou a disponibilizar, nesta segunda-feira (27), aos seus clientes pessoa jurídica, a linha Capital de Giro PME, no âmbito do PEAC (Programa Emergencial de Acesso ao Crédito), instituído com o objetivo de estimular e fortalecer os negócios neste momento de pandemia de coronavírus.

A nova linha de crédito é destinada a pequenas e médias empresas, com faturamento anual, em 2019, entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões, nas seguintes condições: taxa de juros pré-fixada de 1% ao mês, prazo de 36 meses para o pagamento, incluído o período de seis meses de carência, no qual não haverá pagamento de juros. A liberação dos recursos está sujeita à prévia análise cadastral e de crédito e ao enquadramento nas regras do programa.

Os clientes interessados podem contatar diretamente o seu gerente ou agência de relacionamento ou solicitar o agendamento de atendimento presencial por meio do site www.banrisul.com.br ou pelo aplicativo Banrisul Digital.

