Brasil Internautas questionam: “O que tem no pen drive encontrado no banheiro de Bolsonaro”

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Além do pen drive, foram apreendidos cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil na operação e o celular de Bolsonaro. (Foto: Ton Molina/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal encontrou um pen drive na gaveta do banheiro da suíte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante cumprimento dos mandados de busca na manhã desta sexta-feira (18). Nas redes, internautas especulam sobre qual seria conteúdo do dispositivo, que ainda deve ser analisado pelos investigadores.

O caso intrigou os internautas, que comparam o achado a um roteiro de novela. “A trama da polícia federal achar pendrive no banheiro é tão João Emanuel Carneiro né”, diz @zitaellen no X, antigo Twitter.

“Pen drive escondido no banheiro; nem a vilã mais burra do Walcyr faria isso”, comenta outra internauta.

Em entrevista a jornalistas, Bolsonaro disse que não tem conhecimento do dispositivo: “Eu nunca abri um pen drive na minha vida, não tenho nem laptop em casa pra mexer com pen drive. A gente fica preocupado com isso, se tivesse algo comprometedor, eu não sou bandido, mas se tivesse, estaria lá à disposição?”

Em seguida, ele atribui a possível posse do dispositivo a Michelle Bolsonaro. “Vou perguntar para a minha esposa se o pen drive era dela”, disse.

Não é a primeira vez que a família Bolsonaro entra nos holofotes dos memes por conta de um pen drive. Em 2022, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi flagrado na Copa do Mundo do Qatar pela transmissão ao vivo da CazéTV, canal de Casimiro Miguel no YouTube. À época, foi criticado pelos apoiadores de seu pai, que promoviam atos golpistas e as redes foram tomadas por memes.

Para se defender, o agora deputado licenciado publicou um vídeo afirmando que foi ao país asiático não para ver a Copa, mas para distribuir pen drives com “a verdade sobre o Brasil”.

Agora, nas redes, alguns internautas levantam a possibilidade do pen drive ter sido plantado por alguém ou ser material para chantagem.

Outros especulam que pode ter uma pasta dedicada à discografia de Leonardo e uma só com fotos do Lula na praia.

Além do pen drive, foram apreendidos cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil na operação e o celular de Bolsonaro. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente passa a usar uma tornozeleira eletrônica e será monitorado 24 horas por dia.

Segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), que solicitou a Moraes a instalação da tornozeleira, há “indicativos da concreta possibilidade de fuga do réu e a manutenção de ações para obstruir o curso da ação penal”.

O magistrado impediu Bolsonaro de acessar as redes sociais e de falar com seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos atuando para que o país aplique sanções a Moraes. As informações são do portal Folha de São Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/internautas-questionam-o-que-tem-no-pen-drive-encontrado-no-banheiro-de-bolsonaro/

Internautas questionam: “O que tem no pen drive encontrado no banheiro de Bolsonaro”

2025-07-18