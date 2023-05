Acontece InternetSul divulga um dos maiores eventos de telecomunicações do Brasil, nos dias 24 e 25 de agosto, em Gramado

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











São esperadas mais de 500 empresas participantes, entre pequenos e grandes negócios Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos maiores eventos de telecomunicações do Brasil já tem data marcada no calendário. Referência no setor, o Link ISP 2023 acontece nos dias 24 e 25 de agosto, em Gramado, e contará com grandes personalidades do mercado. A InternetSul é a organizadora do festival e deseja reunir toda tecnologia, internet e empreendedorismo no encontro da Serra Gaúcha.

Apenas no Brasil, mais de 20 mil provadores fazem parte da associação. Já no Rio Grande do Sul, 500 pessoas são beneficiadas pelo serviço. Durante os dois dias, serão abordados conteúdo, inovação e negócios. O Presidente da InternetSul, Alexandro Shuck, pretende reunir entre pequenos e grandes negócios a fim de movimentar o mercado. “Com este encontro em agosto, o nosso papel é discutir problemas crônicos na regulação para que chegue a uma solução futura. Os provedores foram os difusores da Internet no Brasil, e por isso atuamos em regiões em que as grandes operadoras não tiveram interesse em atuar. Nesse contexto, trouxemos novos desafios através do compartilhamento de infraestrutura que não está preparado para o cenário atual”, afirma.

Segundo Alexandro, a campanha Poste Limpo é um dos principais temas a serem discutidos. “Nossa ideia é promover melhorias ambientais por todo o Brasil. O conceito de cada um fazer a sua parte e construir cidades mais limpas e inteligentes”, conta.

São esperadas mais de 500 empresas participantes. O Link ISP 2023 é aberto a todos os provedores e entusiastas do setor. As inscrições devem ser realizadas através do site da associação www.internetsul.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/internetsul-evento-telecomunicacoes-agosto-gramado/

InternetSul divulga um dos maiores eventos de telecomunicações do Brasil, nos dias 24 e 25 de agosto, em Gramado

2023-05-05