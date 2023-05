Acontece UniSuper se une ao Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul no combate à fome

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

A ação deve beneficiar mais de 900 instituições, entre creches, asilos, associações, clubes de mães e outras ONGS Foto: Divulgação

Loja conceito da Avenida Brasil será um dos pontos para a doação dos alimentos que serão destinados a 900 entidades assistenciais; ação acontece neste sábado (6), das 7h30min às 20h.

A Rede UniSuper se unirá a voluntários e a outros parceiros do Banco de Alimentos do RS para arrecadar doações e lutar contra a fome, neste sábado, 6 de maio. A ação deve beneficiar mais de 900 instituições, entre creches, asilos, associações, clubes de mães e outras ONGS. O tradicional Sábado Solidário acontecerá entre 7h30min e 20h, na unidade conceito da Rede localizada na Avenida Brasil, 1183. Durante todo o dia, voluntários uniformizados com o jaleco da entidade estarão na entrada do supermercado para receber as doações.

A campanha de arrecadação do Banco de Alimentos do RS acontece no primeiro sábado de cada mês, em 16 municípios gaúchos, dentre eles Porto Alegre. O Sábado Solidário é promovido desde a fundação da Rede de Bancos de Alimentos do RS, pela FIERGS, em 2000. Em 2022, a campanha arrecadou mais de 400 mil quilos de alimentos, mostrando que a doação de cada um, mesmo que pequena, pode fazer uma grande diferença no contexto da fome.

Sábado solidário no UniSuper

Quando: 6 de maio

Horário: das 7h30 às 20h (horário de funcionamento do UniSuper)

Onde: UniSuper na Av. Brasil, 1183, 4º Distrito, Porto Alegre

Sobre a Rede UniSuper

Uma das mais tradicionais marcas de supermercados do Rio Grande do Sul, a Rede UniSuper foi criada no ano 2000 a partir da união de um grupo de empresas gaúchas. Em 2021, após um processo de fusão e reorganização societária, cinco famílias deste grupo, que detinham o controle acionário, unificaram as suas operações para dar origem a uma única companhia.

A Rede UniSuper conta, hoje, com mais de dois mil funcionários que trabalham nas suas 22 lojas próprias e em 17 operações licenciadas localizadas em 12 cidades gaúchas. Consolidada como uma rede muito próxima ao mercado gaúcho, a UniSuper oferece preço justo e atendimento diferenciado, tendo a qualidade e a variedade de produtos como as suas marcas registradas.

